Проезд для автотранспорта по Крымскому мосту откроется одновременно с двух берегов Керченского пролива 16 мая

14.05.18 15:11

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

14 мая. Interfax-Russia.ru - Автомобильное движение по Крымскому мосту откроется в 5.30 утра мск 16 мая, что на полгода раньше предусмотренного государственным контрактом срока, говорится в сообщении информационного центра "Крымский мост", поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

Там напомнили, что госконтрактом предусмотрено открытие моста в декабре 2018 года.

"Команда Крымского моста - это более 10 тысяч рабочих и инженеров, которые смогли в сложных природных условиях построить мост на полгода раньше установленного срока", - отметил председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг, чьи слова приводятся в релизе.

Первыми по мосту проедут местные жители - крымчане и кубанцы.

"Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроется одновременно с двух берегов Керченского пролива - по две полосы в каждую сторону. Максимальная разрешенная скорость движения по объекту составит 90 км/ч, остановка на мосту запрещена", - говорится в релизе.

Между тем въезд на автоподходы к Крымскому мосту со стороны Таманского и Керченского полуостровов будет открыт за час до запуска движения по мосту - в 4:30 утра 16 мая.

Чтобы проехать к мосту со стороны Краснодарского края, необходимо двигаться по федеральной трассе А-290 до развязки с новой дорогой на Таманском полуострове. Далее 40 км по автоподходу к Крымскому мосту. Со стороны Республики Крым движение начинается от развязки на существующей трассе "Симферополь - Керчь" и далее 8,6 км до Крымского моста, уточнили в информцентре.

Накануне запуска движения, во вторник, автодорожную часть Крымского моста торжественно откроют мостостроители, чья техника проедет по автодороге. В мероприятии примут участие представители мостоотрядов из разных регионов страны, среди которых специалисты отрасли, прошедшие глобальные стройки: БАМ, подготовку к саммиту АТЭС во Владивостоке, Универсиаде в Казани, Олимпиаде в Сочи.

Автодорожную часть моста через Керченский пролив оборудовали более 60 дорожными знаками, которые хорошо видны в светлое и темное время суток. Для контроля за соблюдением ПДД на Крымском мосту установлено 10 автоматических комплексов, отметили в информцентре.