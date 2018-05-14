Путин примет участие в открытии автодорожной части Крымского моста 15 мая

14.05.18 16:47

© РИА Новости. Сергей Гунеев

14 мая. Interfax-Russia.ru - 15 мая президент России Владимир Путин примет участие в открытии автодорожной части Крымского моста, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

"Глава государства ознакомится с готовностью Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе транспортного перехода через Керченский пролив", - говорится в сообщении.

"В торжественном мероприятии по случаю открытия моста примут участие рабочие, инженеры, руководители отрасли и регионов - огромный коллектив, осуществивший строительную задачу на полгода раньше запланированного срока", - отметили в пресс-службе.

Автомобильное движение легкового и общественного транспорта по Крымскому мосту с обеих сторон будет запущено 16 мая, сообщает пресс-служба Кремля.