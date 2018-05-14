Все природные пожары в Приамурье потушены

14.05.18 16:30

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

14 мая. Interfax-Russia.ru - Федеральный резерв авиалесоохраны сокращает группировку в Амурской области - впервые с начала пожароопасного сезона в регионе не зафиксированы действующие лесные пожары.

Как сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности, в Приамурье ликвидировано 12 природных пожаров на общей площади 43,8 тыс. га, из них четыре крупных пожара в Зейском районе на площади 36,4 тыс. га, три возгорания в Мазановском районе на площади почти 7 тыс. га.

Также лесным пожарным удалось потушить по два очага в Магдагачинском районе (195 га) и в Селемджинском районе (127 га), ликвидирован пожар также в Шимановском районе (125 га).

"В связи со стабилизацией обстановки в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о снятии ЧС на территории Амурской области", - говорится в сообщении.

Помогавшие тушить пожары спасатели из Хабаровского края вернулись в свой родной регион. К месту базирования вылетел самолет Ил-76.

"В настоящее время рассматривается вопрос о возвращении в места постоянной дислокации всей группировки федерального резерва, за исключением, той, которая дислоцируется в городе Свободном - группировка будет находиться в режиме ожидания", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, пожароопасный сезон открыт в Приамурье 6 апреля, с 26 апреля на территории всей Амурской области объявлен режим ЧС. Все это время регион оставался в лидерах по площади лесных пожаров в России.

На тушении пожаров было задействовано 525 человек, 54 единицы техники, в том числе три воздушных судна (два вертолета и один самолет), которые работали на пожарах и патрулировали районы.