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14.05.18 16:34
Посевная кампания стартовала в Челябинской области
По данным ведомства, в настоящее время в Челябинской области посеяно 161 тыс. гектаров яровых, или 10% от запланированного объема всего ярового сева.
Кроме того, посеяно 12,7 тыс. гектаров подсолнечника, 11 тыс. гектаров льна, 4 тыс. гектаров рапса. Всего посевы масличных размещены на площади 27,7 тыс. гектаров - 22% от плана. Хозяйства и фермеры приступили к высадке картофеля и посеву овощей открытого грунта.
По словам заместителя губернатора Сергея Сушкова, которые приводит пресс-служба, отставание посевных работ из-за погодных условий незначительное, и сельхозтоваропроизводители сумеют уложиться в агрономические сроки.
Всего на проведение посевной кампании сельхозпредприятия области до 1 июня получат 1,5 млрд рублей, в то время как в прошлом году сумма господдержки составляла 1,3 млрд рублей.
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