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14.05.18 16:34

Посевная кампания стартовала в Челябинской области

© РИА Новости. Сергей Венявский
14 мая. Interfax-Russia.ru - Аграрии Челябинской области приступили к посевным работам, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.

По данным ведомства, в настоящее время в Челябинской области посеяно 161 тыс. гектаров яровых, или 10% от запланированного объема всего ярового сева.

Кроме того, посеяно 12,7 тыс. гектаров подсолнечника, 11 тыс. гектаров льна, 4 тыс. гектаров рапса. Всего посевы масличных размещены на площади 27,7 тыс. гектаров - 22% от плана. Хозяйства и фермеры приступили к высадке картофеля и посеву овощей открытого грунта.

По словам заместителя губернатора Сергея Сушкова, которые приводит пресс-служба, отставание посевных работ из-за погодных условий незначительное, и сельхозтоваропроизводители сумеют уложиться в агрономические сроки.

Всего на проведение посевной кампании сельхозпредприятия области до 1 июня получат 1,5 млрд рублей, в то время как в прошлом году сумма господдержки составляла 1,3 млрд рублей.

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