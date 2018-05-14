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14.05.18 16:46
Паводковая ситуация на территории Коми стабильная
"Уровень воды продолжает спадать на реках Летка и Луза. На реках Вычегодского и Мезенского бассейнов в ходе уровней сохраняются подъемы - здесь продолжается формирование волны весеннего половодья", - говорится в сообщении.
Кроме того, продолжается ледоход на реках Ижма, Цильма и Пижма. Начались подвижки льда в районе Усть-Цильмы.
"Прогнозы в целом благоприятные. По югу пик практически преодолели. По северным рекам идут подвижки льда. Посты развёрнуты, люди есть", - цитирует пресс-служба вице-премьера регионального правительства Константина Лазарева, доложившего обстановку в ходе совещания в понедельник.
Глава Коми Сергей Гапликов, в свою очередь, поручил продолжать мониторинг и докладывать о развитии ситуации ежедневно.
По информации пресс-службы, 21 мая в Усть-Цилемский район отправляется сводный отряд спасателей в количестве 11 человек для оказания помощи жителям населённых пунктов, которые могут оказаться в зоне подтопления.
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