Паводковая ситуация на территории Коми стабильная

14.05.18 16:46

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14 мая. Interfax-Russia.ru - Паводок на реках Коми проходит в стабильном режиме, сообщает пресс-служба правительства республики в понедельник.

"Уровень воды продолжает спадать на реках Летка и Луза. На реках Вычегодского и Мезенского бассейнов в ходе уровней сохраняются подъемы - здесь продолжается формирование волны весеннего половодья", - говорится в сообщении.

Кроме того, продолжается ледоход на реках Ижма, Цильма и Пижма. Начались подвижки льда в районе Усть-Цильмы.

"Прогнозы в целом благоприятные. По югу пик практически преодолели. По северным рекам идут подвижки льда. Посты развёрнуты, люди есть", - цитирует пресс-служба вице-премьера регионального правительства Константина Лазарева, доложившего обстановку в ходе совещания в понедельник.

Глава Коми Сергей Гапликов, в свою очередь, поручил продолжать мониторинг и докладывать о развитии ситуации ежедневно.

По информации пресс-службы, 21 мая в Усть-Цилемский район отправляется сводный отряд спасателей в количестве 11 человек для оказания помощи жителям населённых пунктов, которые могут оказаться в зоне подтопления.