Расходы на развитие суперинтенсивных яблоневых садов на Ставрополье в 2018г вырастут более чем в 2 раза

14.05.18 17:06

© РИА Новости. Владимир Сергеев

14 мая. Interfax-Russia.ru - Ставрополье в текущем году направит 378,8 млн рублей на развитие суперинтенсивных яблоневых садов, что более чем на 200 млн рублей больше, чем в 2017 году, сообщает пресс-служба краевого Минсельхоза.

"Расширение площадей садов суперинтенсивного типа - одна из приоритетных задач АПК региона. В прошлом году на территории края такие насаждения занимали 10 гектаров, в 2018-м в планах регионального аграрного ведомства - увеличить их площадь до 260 га", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, планируемое финансирование отрасли позволяет сельхозпроизводителям рассчитывать на компенсацию прямых понесенных затрат на закладку и уходовые работы в размере до 80%.

Ведомство также отмечает, что в Изобильненском районе ООО "Крайсервис" заложило первую очередь суперинтенсивных яблоневых садов: установлены шпалеры, смонтировано капельное орошение, обустроен водоем накопителя. Для реализации намеченных планов в хозяйстве используют прогрессивную технологию выращивания и перспективные сорта.

"На сегодняшний день на площади 50 га уже высажено 300 тыс. саженцев. Ожидается, что деревья начнут плодоносить в следующем году, по оценке специалистов, каждое из них обеспечит урожай до 10 кг фруктов", - сказано в пресс-релизе.

Осенью будут заложены новые сады, площадь которых в течение ближайших нескольких лет увеличится до 176 га. Земля под реализацию этого проекта уже выделена администрацией Изобильненского городского округа.