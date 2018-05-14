Более десятка театров примут участие в международном фестивале "Славянские театральные встречи"

14.05.18 17:17

© РИА Новости. Алексей Майшев

14 мая. Interfax-Russia.ru - XXIII международный фестиваль "Славянские театральные встречи" пройдет в Брянске с 21 по 29 мая, сообщает пресс-служба правительства Брянской области в понедельник.

13 профессиональных разножанровых театров из Луганска и Гродно, Гомеля и Санкт-Петербурга, Москвы и Костромы, Орла и Брянска представят свои спектакли на сценах Брянского драматического театра имени А.К.Толстого, Брянского областного театра для детей и концертного зала "Дружба".

Откроет фестиваль 21 мая спектакль Брянского драматического театра "Кириллин день" по трагедии А.К.Толстого "Смерть Иоанна Грозного". На церемонии закрытия фестиваля 29 мая на Театральной площади впервые состоится уличный перформанс "Белые сны" от самарского Независимого театра "Пластилиновый дождь".

Брянский международный фестиваль "Славянские театральные встречи" впервые прошел в 1989 году. За годы существования фестиваля было показано более 200 спектаклей, в Брянске побывали представители 80 театров - из Чернигова, Луганска, Гомеля, Минска, Бреста, Москвы, Калуги, Тель-Авива.

Нс ка