Режим ЧС введен в одном из районов Челябинской области из-за крупного природного пожара

14.05.18 17:38

© РИА Новости. Владимир Коцюба-Белых

14 мая. Interfax-Russia.ru - Режим ЧС введен в понедельник в Пластовском районе Челябинской области в связи с крупным лесостепным пожаром, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" министр общественной безопасности региона Евгений Савченко.

"Глава района Александр Неклюдов своим постановлением ввел режим ЧС на территории муниципалитета. Принимаются все необходимые меры для локализации пожара", - сказал министр.

Он отметил, что поставлена задача остановить распространение огня.

"Сегодня, надеюсь, удастся локализовать пожар. По оценке МЧС, на место стянуты достаточные силы. Работают подразделения всех структур - федеральных, региональных и муниципальных. Прибыли военизированные подразделения МЧС из Новогорного", - отметил Е.Савченко.

Также, по его информации, тушить пожар помогает прибывший из Екатеринбурга вертолет МЧС, который за раз сбрасывает пять тонн воды.

Вместе с тем, по прогнозам министра, для полной ликвидации пожара потребуется несколько дней.

"Слишком большая площадь, погода сухая и ветреная. По самым оптимистичным прогнозам, чтобы полностью потушить - нужно двое-трое суток", - считает Е.Савченко.

Он также отметил, что приняты все меры для защиты ближайших к пожару населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что горит более 600 гектаров степи и порядка 700 гектаров Санарского бора в Пластовском и Троицком районах.

В связи с задымлением закрыто движение на дорогах Южноуральск-Магнитогорск и Троицк-Степное.