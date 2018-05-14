Аэропорт в Великом Устюге планируется реконструировать за 931 млн руб

14.05.18 17:55

© РИА Новости. Максим Блинов

14 мая. Interfax-Russia.ru - Комитет госзаказа Вологодской области объявил конкурс с ограниченным участием по выбору подрядчика на реконструкцию аэропорта в Великом Устюге, следует из материалов госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 931,93 млн рублей. Победителю тендера предстоит реконструировать аэропорт под прием воздушных судов типа Saab-2000, Saab-340, CRJ-200 (с ограничением по взлетной массе), ATR-42, L-410, Як-40 и вертолетов Ми-8.

Все работы должны быть выполнены до 31 марта 2020 года. Заявки на конкурс будут приниматься до 4 июня, подведение итогов намечено на 7 июня текущего года.

Как сообщалось, в ходе реконструкции планируется удлинить взлетно-посадочную полосу, поставить новое навигационное оборудование, а также провести ремонт в аэровокзальном комплексе. После проведения всех работ планируется запустить прямые авиарейсы в Великий Устюг из всех крупных городов России.

По данным пресс-службы губернатора Вологодской области, турпоток в Великий Устюг с 1998 по 2017 год увеличился с 2 тыс. до почти 300 тыс. человек. В настоящее время взлетно-посадочная полоса аэродрома может принимать только небольшие АН-2 и ЯК-40 вместимостью до 40 пассажиров.

лб дм