Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла высотой 7,5 км

15.05.18 06:14

© РИА Новости. Евгений Нескромный

15 мая. Interfax-Russia.ru - Вулкан Ключевской, активизировавшийся на Камчатке, выбросил столб пепла на высоту 7,5 км над уровнем моря, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Это событие на вулкане произошло в ночь на вторник по местному времени. Пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении от вулкана", - сказал представитель РАН.

Он отметил, что в момент выброса со склона Ключевского сошла раскаленная лавина, над кратером вулкана наблюдалось свечение.

В Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что пеплопадов в населенных пунктах полуострова не зарегистрировано.