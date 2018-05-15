Столб пепла из Ключевского вулкана на Камчатке поднялся на высоту 10 км

15.05.18 06:18

© РИА Новости. Евгений Нескромный

15 мая. Interfax-Russia.ru - Активизация вулкана Ключевской на Камчатке усилилась, столб пепла из вулкана исполином поднялся на высоту до 10 км над уровнем моря, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" во вторник в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

"Вулкан продолжает выбрасывать пепел. Судя по видеоданным, высота пеплового столба составляет уже 10 км над уровнем моря", - сказал представитель РАН.

Он отметил, что пепловый шлейф протянулся в восточном направлении от Ключевского.