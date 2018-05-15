Количество резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток на Камчатке достигло 130

15.05.18 06:23

© РИА Новости. Сергей Субботин

15 мая. Interfax-Russia.ru - Резидентами территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка" с 1 января 2018 года стали 17 новых компаний, в рамках Свободного порта Владивосток (СПВ) в крае сертификаты получили 37 инвесторов, сообщает во вторник агентство приоритетных проектов развития края.

"Если 1 января в ТОР "Камчатка" входили 37 резидентов с инвестиционным пакетом в размере 18,89 млрд рублей, то сейчас сертификатами владеют 54 компании, а объем инвестиций составляет порядка 20 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным краевого агентства, количество резидентов СПВ на Камчатке с 39 выросло до 76, объем инвестиций увеличился с 4,39 млрд рублей до 6,59 млрд рублей.

В числе резидентов - четыре крупных рыбоперерабатывающих завода. Суммарно заявленный объем инвестиций в них составляет 1,5 млрд рублей. Новые проекты также реализуются в сфере логистики, туризма, автотранспорта.

"Ряд инвесторов намерен вложить средства в производства, в том числе концентрированных удобрений из отходов от переработки рыбосырья, морепродуктов и марикультур. Также планируется создать предприятие по выпуску топливных гранул из коммунальных и промышленных отходов. Кроме того, одна из компаний готова реализовать проект по изготовлению гидроизоляционных материалов из бывшего ранее в употреблении битума. Еще один инвестор запустит конвейер по производству бытовой химии" - приводятся в сообщении слова руководителя агентства приоритетных проектов развития Камчатского края Юлии Харитоновой.