Режим ЧС введен в Якутске из-за угрозы паводка

15.05.18 06:40

© РИА Новости. Михаил Мокрушин

15 мая. Interfax-Russia.ru - Режим ЧС муниципального характера введен в Якутске, сообщил на своей странице в Инстаграм глава города Айсен Николаев.

"Ситуация складывается тревожная. Сейчас уровни воды в Табаге критические - подтопило ряд дворов в Старой Табаге. Пункты временного размещения развернуты, техника вся наготове", - написал А. Николаев.

По его словам, от Кангаласского мыса до Намского района на многие километры наблюдается сплошной лед.

"Это вызывает особую тревогу - могут возникнуть серьезные заторы в районе Кангаласского мыса. И пока взрывать такой лед нет никакого смысла", - отмечает А. Николаев.

По данным Управления ГО и ЧС Якутска, на реке Лена у города Якутска по состоянию на 10:00 часов местного времени уровень воды достиг 622 см при критическом уровне 827 см. Лед стоит.

Между тем, проводятся плановые мероприятия по заблаговременной эвакуации, сообщает пресс-служба министерства труда и социального развития Якутии.

Из Капитоновского дома-интерната для престарелых и инвалидов в Якутске перевезено 46 проживающих в другие дома-интернаты. Проведена проверка наличия горюче-смазочных материалов для плавательных средств, в резерве есть 1 тонна для работы дизельной электростанции.