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15.05.18 06:40
Режим ЧС введен в Якутске из-за угрозы паводка
"Ситуация складывается тревожная. Сейчас уровни воды в Табаге критические - подтопило ряд дворов в Старой Табаге. Пункты временного размещения развернуты, техника вся наготове", - написал А. Николаев.
По его словам, от Кангаласского мыса до Намского района на многие километры наблюдается сплошной лед.
"Это вызывает особую тревогу - могут возникнуть серьезные заторы в районе Кангаласского мыса. И пока взрывать такой лед нет никакого смысла", - отмечает А. Николаев.
По данным Управления ГО и ЧС Якутска, на реке Лена у города Якутска по состоянию на 10:00 часов местного времени уровень воды достиг 622 см при критическом уровне 827 см. Лед стоит.
Между тем, проводятся плановые мероприятия по заблаговременной эвакуации, сообщает пресс-служба министерства труда и социального развития Якутии.
Из Капитоновского дома-интерната для престарелых и инвалидов в Якутске перевезено 46 проживающих в другие дома-интернаты. Проведена проверка наличия горюче-смазочных материалов для плавательных средств, в резерве есть 1 тонна для работы дизельной электростанции.
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