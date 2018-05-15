Военные экологи очистят заповедный остров Большой Шантар от крупного мусора

15.05.18 06:48

© РИА Новости. Александр Лыскин

15 мая. Interfax-Russia.ru - Экологическое подразделение военных отправится на остров Большой Шантар для очистки заповедной территории от крупного мусора, сообщает пресс-служба Восточного военного округа во вторник.

"Для военных экологов спланированы работы по сбору и резке крупногабаритного металлолома, а также прессованию порожней бочкотары общим весом более 50 тонн", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, для утилизации на остров будет доставлен специальный пресс. Личный состав и оборудование планируется привезти на остров вертолетами армейской авиации в конце июля.

"Помимо этого специалисты экологического подразделения разберут около 20 разрушенных зданий и очистят около 1,5 тысяч квадратных метров заповедной зоны", - отмечается в сообщении.

Проведение работ на острове Большой Шантар спланировано до конца августа 2018 года.