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Главные события
15.05.18 06:53

Виновник ДТП, в котором погиб отец хабаровского спортсмена, обвиняемого в убийстве, получил три года колонии

© РИА Новости. Андрей Старостин
15 мая. Interfax-Russia.ru - Суд в Хабаровске приговорил к трем годам колонии-поселения мужчину, который насмерть сбил отца Анара Аллахверанова, обвиняемого в убийстве известного пауэрлифтера Андрея Драчева, сообщает Следственное управление СКР по краю во вторник.

"25-летний мужчина признан виновным по ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

Следствием было установлено, что утром 16 января 2018 года осужденный сбил на пешеходном переходе 58-летнего мужчину. От полученных в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) травм пострадавший скончался на месте.

"Установлено, что ДТП произошло по вине злоумышленника - мужчина зарабатывал деньги частным извозом. Утром 16 января он возвращался домой с ночной смены. В Железнодорожном районе Хабаровска он разогнал автомобиль до скорости 90 километров в час, отвлёкся от управления машиной, в результате чего сбил пешехода", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что молодой человек попытался ввести следствие в заблуждение. Он переместил вещи потерпевшего и разбитые элементы своей машины, лежащие на пешеходном переходе, за его пределы. После прибытия сотрудников Дорожно-патрульной службы он указал выгодное для себя место ДТП, которое, якобы, находилось за пределами пешеходного перехода.

"Действительное место было позже установлено, водитель во всем признался. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, также не менее 20 раз за последние 3 года привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения (превышение скорости, управление автотранспортным средством без документов и т.д.)", - сказано в сообщении.

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