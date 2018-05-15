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15.05.18 07:05
Более 500 дворов остаются подтопленными паводком в Якутии
"В Усть-Майском районе на реке Алдан остаются подтопленными села Эльдикан, Кюпцы и Эжанцы. Подтоплена 391 дворовая территория, в которых проживает 897 человек, из них 214 детей. Заблаговременно отселено по родственникам и знакомым 982 человек, в том числе 275 детей, в пункты временного размещения переместилось 26 человек", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, на реке Амга в зоне паводка остаются села Мырыла Чурапчинского района и Дайа-Амгата, Харбалах и Чимнайы Тааттинского района. Всего подтоплено 110 дворовых территорий с населением 336 человек, из них 93 детей. Заблаговременно отселено по родственникам и знакомым 173 человека, в том числе 139 детей.
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