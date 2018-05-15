Более 500 дворов остаются подтопленными паводком в Якутии

15.05.18 07:05

© РИА Новости. Виталий Аньков

15 мая. Interfax-Russia.ru - Семь сел в Усть-Майском, Чурапчинском и Тааттинском районах остаются в зоне затопления в Якутии, подтоплен 501 двор, в которых проживает 1233 человека, сообщает во вторник пресс-служба регионального Главного управления МЧС России.

"В Усть-Майском районе на реке Алдан остаются подтопленными села Эльдикан, Кюпцы и Эжанцы. Подтоплена 391 дворовая территория, в которых проживает 897 человек, из них 214 детей. Заблаговременно отселено по родственникам и знакомым 982 человек, в том числе 275 детей, в пункты временного размещения переместилось 26 человек", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, на реке Амга в зоне паводка остаются села Мырыла Чурапчинского района и Дайа-Амгата, Харбалах и Чимнайы Тааттинского района. Всего подтоплено 110 дворовых территорий с населением 336 человек, из них 93 детей. Заблаговременно отселено по родственникам и знакомым 173 человека, в том числе 139 детей.