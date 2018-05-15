Во Владивостоке открывается японский реабилитационный центр

15.05.18 07:35

© РИА Новости. Виталий Аньков

15 мая. Interfax-Russia.ru - Японский реабилитационный центр в среду официально открывается во Владивостоке.

"Инвестиции Японии в российский Дальний Восток увеличиваются. Так, завтра состоится открытие реабилитационного центра "Хокуто". Реализуются экономические проекты в различных областях, и мы хотим, чтобы экономические отношения между нашими странами развивалось", - сообщил генеральный консул Японии во Владивостоке Касаи Тацухико во вторник на пресс-конференции.

Центр будет реализовывать комплексные реабилитационные программы, направленные на восстановление пациентов с повреждениями центральной нервной системы, больных, восстанавливающихся после дорожных аварий, операций по установке искусственных суставов.

В ходе открытия центра будет продемонстрирован экзоскелет - устройство, предназначенное для восстановления утраченных функций, развития мышц, сообщили агентству "Интерфакс -Дальний Восток" в медцентре.

Как сообщалось, JGC Corporation и Hokuto Social Medical Corporation, реализующие проект по созданию медцентра на 50-200 пациентов в день, учредили во Владивостоке ООО "Медицинский центр "Джей Джи Си Хокуто Медсервис". Сумма инвестиций в проект - более 150 млн рублей.