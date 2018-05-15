Свыше 35 млн рублей необходимо для финансовой помощи пострадавшему от паводка населению Якутии

15.05.18 07:36

© РИА Новости. Илья Питалев

15 мая. Interfax-Russia.ru - Предварительная необходимая сумма для оказания финансовой помощи пострадавшему из-за паводка населению Якутии составляет 35 млн 750 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства охраны природы республики.

"На сегодняшний день предварительная необходимая сумма для оказания финансовой помощи пострадавшему населению составляет 35 млн 750 тыс. рублей. Из них единовременная материальная помощь - 7 млн 150 тыс. рублей, финансовая помощь за утрату имущества первой необходимости - 28 млн 600 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в настоящее время в подтопленных населенных пунктах работает комиссия по определению размеров ущерба, в состав которой вошли специалисты исполнительной дирекции по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ Минприроды Якутии.

Как сообщалось ранее, всего с начала паводка пострадали 11 населенных пунктов на территории Амгинского, Чурапчинского, Таттинского, Усть-Майского районов.