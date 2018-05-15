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15.05.18 07:36
Свыше 35 млн рублей необходимо для финансовой помощи пострадавшему от паводка населению Якутии
"На сегодняшний день предварительная необходимая сумма для оказания финансовой помощи пострадавшему населению составляет 35 млн 750 тыс. рублей. Из них единовременная материальная помощь - 7 млн 150 тыс. рублей, финансовая помощь за утрату имущества первой необходимости - 28 млн 600 тыс. рублей", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в настоящее время в подтопленных населенных пунктах работает комиссия по определению размеров ущерба, в состав которой вошли специалисты исполнительной дирекции по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ Минприроды Якутии.
Как сообщалось ранее, всего с начала паводка пострадали 11 населенных пунктов на территории Амгинского, Чурапчинского, Таттинского, Усть-Майского районов.
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