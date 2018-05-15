Глава Тувы предложил построить железную дорогу между РФ и Монголией

15.05.18 07:41

© РИА Новости. Владимир Песня

15 мая. Interfax-Russia.ru - Строительство общей железной дороги, объединяющей Республику Тува и Монголию, позволит создать транспортной коридор с возможностями транзита, сообщает пресс-центр правительства региона со ссылкой на его главу Шолбана Кара-оола.

"С началом строительства железной дороги Кызыл - Курагино перспектива общей с Монголией железной дороги становится реальностью. Монголия с 2017 года уже начала укладывать рельсы в сторону Тувы. Стыковка обеих линий напрашивается сама собой. Транзит позволит в разы сократить сроки окупаемости инвестиций, не говоря уж о выгодах для экономического сотрудничества и развития территорий Монголии и Енисейской Сибири", - сказал Ш.Кара-оол на встрече с президентом Монголии Халтмагийном Баттулгой.

Глава Тувы в рамках рабочего визита в Улан-Батор также обсудил создание воздушного и автомобильного коридоров между сторонами. Так, после расширения функций тувинского контрольно-пропускного пункта "Хандагайты" расстояние отправки грузов в Китай от начального до конечного пункта, например, из Красноярска сократится почти на 700 км, а из Хакасии - более чем на 1 тыс. км. По данным властей, это положительным образом скажется на развитии малого и среднего бизнеса, использующего автоперевозки.

"Речь идет и о транзите электроэнергии через Туву в Монголию. Один киловатт из Китая обходится монголам почти в 10 рублей. Россия готова построить энергокольцо через Туву в Монголию. За счет этого стоимость электроэнергии может упасть, как минимум, в полтора раза. Для республики это возможности развития своего энергокомплекса, а самое главное - появится шанс снижать цену для населения", - подчеркнул Ш.Кара-оол.