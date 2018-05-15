Сибирские ученые предсказали следующий ледниковый период

15.05.18 07:45

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

15 мая. Interfax-Russia.ru - Сибирские ученые подтвердили гипотезу о том, что нынешний межледниковый период (голоцен) продлится, по крайней мере, еще 30 тыс. лет, сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".

В публикации отмечается, что чередование крупных ледниковых и межледниковых эпох в настоящее время объясняется орбитальной теорией, разработанной сербским исследователем Милутином Миланковичем еще в 1920-х годах, согласно которой эти процессы были связаны с изменением орбиты Земли при движении вокруг Солнца.

Изменения климата за последние несколько сотен тысяч лет ученые Института геологии и минералогии им. В.С.Соболева проследили на отложениях лесса (осадок из эоловой пыли, который накапливался в ледниковые периоды) и почвы (которая формируется в межледниковый период) в Западной Сибири.

При этом, говорится в публикации, почвы во многих регионах Земли формировались синхронно, цикличность их образования совпала с периодичностью изменения орбитальных параметров Земли, которые, по расчетам, около 400 тысяч лет назад были аналогичны современным.

"Говорить, что в ближайшее время современная межледниковая эпоха закончится и наступит крупное оледенение, нет никаких оснований. Она еще будет продолжаться более 30 тысяч лет", - отмечает ведущий научный сотрудник ИГМ Валентина Зыкина.

В то же время, ледниковые и межледниковые эпохи имеют определённую структуру - внутри каждой из них чередуются более мелкие периоды потепления и похолодания, выделено множество циклов различной продолжительности и амплитуды.