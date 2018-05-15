Начался демонтаж комплекса зданий кемеровской "Зимней вишни"

15.05.18 07:55

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

15 мая. Interfax-Russia.ru - Рабочие приступили к демонтажу одного из зданий, входящих в комплекс кемеровского торгово-развлекательного центра (ТРЦ) "Зимняя вишня", передает корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь".

Всего комплекс состоит из семи зданий, возведенных из кирпича и железобетона.

Так, демонтаж начался с 2-этажного здания, в котором располагаются сауны и автомойка.

Вместе с тем рабочие убрали временный металлический забор, возведенноый вокруг "Зимней вишни" на период следствия. При этом они блокируют входы и выходы из здания.

Прибывший на место работ врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил журналистам, что здание "Зимней вишни" находится в аварийном состоянии и не может эксплуатироваться.

"Но самое главное - эти здания будут всегда ассоциироваться у жителей Кузбасса с произошедшей трагедией", - подчеркнул С.Цивилев.

По его словам, работы по демонтажу разбиты на несколько этапов.

"Сегодня мы приступаем к демонтажу вспомогательных зданий для того, чтобы подготовить площадку для демонтажа основного здания", - пояснил С.Цивилев.

Он отметил, что основной собственник - ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" - безвозмездно передал муниципалитету все здания комплекса, а также выкупит доли у тех, кто недоволен планами по демонтажу.

С.Цивилев добавил, что сквер на месте ТРЦ предполагается открыть к 1 сентября.