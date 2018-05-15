Россия адекватно ответит на санкции ЕС против сотрудников избиркома Крыма

15.05.18 08:34

© РИА Новости. Андрей Иглов

15 мая. Interfax-Russia.ru - В МИД РФ заявили о праве России адекватно отреагировать на решение Совета ЕС от 14 мая о включении ряда сотрудников избирательных органов Крыма и Севастополя в список лиц, "на которых распространяются незаконные персональные санкции ЕС".

"Российская сторона сохраняет за собой право адекватно отреагировать на очередной недружественный шаг ЕС", - сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на соответствующий вопрос СМИ.

По ее словам, "новые меры Евросоюза в очередной раз демонстрируют его истинное отношение к населению Крыма, интересам и чаяниям жителей полуострова".

"Позабыв о высоких принципах демократии и прав человека, в Брюсселе упорно стремятся "наказать" тех, кто причастен к организации демократических волеизъявлений на полуострове. Есовцам, видимо, не дают покоя существенные положительные изменения в жизни крымчан после 2014 г., особенно на контрасте с ситуацией на Украине, граждане которой по понятным причинам чувствуют себя обманутыми со стороны ЕС, сулившего им в свое время скорое "светлое будущее", - заявила М.Захарова, слова которой приводятся на сайте МИД РФ.

"Полагаем, что и в самом Евросоюзе всем давно очевидна тщетность антироссийских санкций, превратившихся в ритуальные демонстрации внутриесовской "солидарности", - добавила официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, "единственный их (санкций) практический результат - накопление "раздражителей", препятствующих выстраиванию взаимовыгодного диалога и сотрудничества с Россией в интересах наших граждан".

Ранее в понедельник Совет ЕС принял решение добавить к санкционному списку в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины пять физических лиц.

"В результате организации Российской Федерацией президентских выборов в Крыму и Севастополе, Совет счел, что пять человек должны быть добавлены к списку лиц, компаний и органов, являющихся объектом ограничительных мер", - сказано в юридическом акте, опубликованном в понедельник.

В список вошли заместитель избирательной комиссии Крыма Инна Гузеева, секретарь комиссии Крыма Наталья Безрученко, председатель избирательной комиссии Севастополя Александр Петухов, его заместитель Мирослав Погорелов и секретарь избирательной комиссии Севастополя Анастасия Капранова.

В акте сообщается, что он вступил в силу в понедельник, 14 мая.

Ранее введенные ЕС санкции одобрил президент Украины Петр Порошенко.

Крым вошел в состав России после регионального референдума в марте 2014 года. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.

18 марта 2018 года в Крыму впервые состоялись выборы президента РФ: голосование проходило на 1 тыс. 206 избирательных участках, в списки были внесены около 1,5 млн человек. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини при этом заявила, что Евросоюз считает Крым территорией Украины, и не будет признавать выборы на полуострове. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и ПАСЕ отказались прислать в Крым своих наблюдателей.