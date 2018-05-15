Угроза от лесного пожара в Челябинской области для населенных пунктов снята

15.05.18 08:48

© РИА Новости. Константин Чалабов

15 мая. Interfax-Russia.ru - Спасатели в Пластовском районе Челябинской области продолжают тушить природные пожары, которые охватили уже более трех тыс. гектаров леса и степей, сообщает министр общественной безопасности региона Евгений Савченко на своей странице в Facebook.

"К 5 утра (3:00 мск - ИФ) все населенные пункты, которым потенциально угрожает степной огонь, опаханы. Федеральные, региональные, муниципальные расчеты, лесничества и добровольцы при непосредственном участии и руководстве регионального ГУ МЧС РФ с 6 утра вновь, после небольшой паузы, продолжили тушение пожара", - пишет Е.Савченко.

В свою очередь начальник Главного управления лесами региона Виктор Блинов сообщил агентству "Интерфакс-Урал", что в Пластовском районе сохраняются три крупных очага на территории Санарского бора.

"По предварительной оценке, вчера и сегодня общая площадь горения превысила три тыс. гектаров. Сегодня сохраняются три очага, площадь пока затрудняюсь назвать. Все верховые пожары вчера потушены, сейчас идут низовые - на подстилке и кустарниках", - уточнил В.Блинов.

Кроме того, остаются тлеющие очаги в степной зоне, по предварительным данным, пострадало порядка 10 тыс. гектаров территории.

По информации В.Блинова, на тушении пожара в районе задействовано 10 групп спецчастей МЧС из Новогорного, а также привлечены силы дорожных организаций и компании "Южуралзолото", всего прядка 260 человек, а также 60 единиц техники.

Вертолет МЧС за сутки сделал 14 сбросов воды.

В районе с понедельника действует режим ЧС.

Ранее сообщалось, что днем в минувший понедельник горело более 600 гектаров степи и порядка 700 гектаров Санарского бора в Пластовском районе Челябинской области. Огонь угрожал трем населенным пунктам.

В связи с задымлением временно закрыто движение на дорогах Южноуральск-Магнитогорск и Троицк-Степное.