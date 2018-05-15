"Легковушка" опрокинулась в кювет на трассе в Башкирии, есть жертвы и пострадавшие

15.05.18 08:59

© РИА Новости. Максим Богодвид

15 мая. Interfax-Russia.ru - Три человека погибли, еще двое получили травмы в результате опрокидывания автомобиля в кювет в Чишминском районе Башкирии, сообщила пресс-служба Управления ГИБДД по республике во вторник.

По данным ведомства, накануне утром на 1435 км автодороги М5 (Урал) 49-летний житель города Туймазы за рулем автомобиля "Ниссан Альмера" при перестроении с одной полосы на другую потерял управление и съехал в кювет, где машина опрокинулась.

"Две пассажирки, 57 и 60 лет, погибли на месте аварии. Третья пассажирка с тяжелыми травмами была доставлена в больницу, где через несколько часов скончалась. Водитель госпитализирован, еще одному пассажиру оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

В настоящее время причины и обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.