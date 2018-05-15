Почти 100 тыс. школьников отдохнут в лагерях Ленобласти этим летом

15.05.18 09:34

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

15 мая. Interfax-Russia.ru - Оздоровительная кампания стартует в Ленинградской области 1 июня, сообщает пресс-служба регионального правительства в понедельник.

"Наступающим летом детские лагеря Ленинградской области примут на отдых 93 тысячи школьников", - говорится в сообщении.

На организацию работы почти тысячи детских лагерей и частичную компенсацию стоимости путевок из областного бюджета и бюджетов муниципальных образований выделено 748 млн рублей - на 77 млн больше, чем в 2017 году.

При этом размер компенсации для работающих родителей вырос до 70% от стоимости путевки (в прошлом году - 60%).