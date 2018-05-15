Свыше 15% месячной нормы осадков может выпасть в столице к ночи

15.05.18 09:47

© РИА Новости. Илья Питалев

15 мая. Interfax-Russia.ru - Кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром ожидаются в столичном регионе в ближайшие двое суток, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России.

По прогнозам, только днем и вечером в Москве может выпасть до 8 мм осадков или около 16% месячной нормы, которая в мае насчитывает 51 мм, уточнили в ведомстве во вторник.

Температура воздуха в регионе днем достигнет 23-25 градусов, порывы ветра при грозе могут достигать 15 м/с.

Характер погоды в среду не изменится: кратковременные дожди, грозы, порывы ветра до 12-17 м/с, воздух прогреется до 25-27 градусов.

В Москве и Подмосковье четвертые сутки подряд действует желтый уровень погодной опасности из-за высокой вероятности пожаров.