Алексей Малобродский пока остается в больнице

15.05.18 09:54

© РИА Новости. Алексей Куденко

15 мая. Interfax-Russia.ru - Экс-генпродюсер автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" и бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский пока остаётся в отделении неотложной кардиологии в состоянии средней тяжести в 20-й городской клинической больнице, куда он был госпитализирован из суда, сообщили "Интерфаксу" в справочной медучреждения.

"Состояние средней тяжести, температура 36,4. Находится в неотложной кардиологии",- сказала собеседница агентства во вторник.

Накануне официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что следствие решило изменить А.Малобродскому меру пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде. По ее словам, "это решение принято с учетом возраста, состояния здоровья, а также того факта, что процесс сбора доказательств по уголовному делу завершен и, находясь на свободе, обвиняемый никак не повлияет на результаты расследования".

Позже супруга А.Малобродского Татьяна Лукьянова сообщила, что ей разрешили остаться с мужем в больнице, и выразила надежду, что после обследования во вторник А.Малобродский будет выписан из медучреждения.

По словам адвоката А.Малобродского Ксении Карпинской, после выписки ее подзащитный собирается отправиться домой.

Басманный суд Москвы 10 мая принял решение вернуть следствию ходатайство о переводе из следственного изолятора под домашний арест А.Малобродского, обвиняемого в хищении бюджетных средств. Суд мотивировать свое решение наличием не вступившего в силу постановления, согласно которому следствию было отказано в изменении фигуранту меры пресечения.