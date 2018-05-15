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15.05.18 10:05

Столичные парки примут участие в акции "Ночь в музее"

© РИА Новости. Виталий Белоусов
15 мая. Interfax-Russia.ru - Двенадцать столичных парков примут участие в акции "Ночь в музее", сообщает во вторник официальный сайт мэра Москвы.

"К акции "Ночь в музее", которая пройдет с 19 по 20 мая, присоединится 12 парков столичного департамента культуры. Тема акции в этом году - "Шедевры из запасников". В 11 парках бесплатные мероприятия пройдут с 18:00 до 00:00, в "Музеоне" гостей ждут с 16:00", - говорится в сообщении.

В Парке Горького 19 мая пройдет карнавал под музыку 1930-х годов в память о первом массовом празднике, который состоялся в парке в 1935 году. "Организаторы достанут из запасников самые необычные карнавальные костюмы, которые в разные годы использовались на мероприятиях. Примерить и сделать в них яркие фото смогут все желающие", - сообщили на сайте мэра.

Посетители парка "Зарядье" увидят парадное шествие стрельцов в костюмах образца XVI - начала XVIII века с торжественным построением и разведением походным строем. "Стрельцы проведут для гостей мастер-классы, где научат отливать сувенирные пули из свинца в специальной жаровне, помогут освоить технику письма XVI-XVII веков гусиными перьями, а также расскажут, как делать русских народных тряпичных кукол из шерстяных, льняных или хлопковых отрезков ткани и разноцветных лент и ниток", - говорится в сообщении.

В усадьбе Воронцово горожан ждет экскурсия с фонариками. Гости проследуют по маршруту "Легенды старой усадьбы". Для любителей истории России в "Музеоне" состоится экскурсия "Правдивые истории Аллеи вождей", на которой посетители узнают историю монументов на аллее, которая и положила начало парку.

"В рамках акции "Ночь в музее" до позднего вечера будет открыто более 200 площадок, главные из которых - Музей Москвы, Музей Владимира Маяковского и музей-заповедник "Царицыно", - говорится в сообщении на сайте мэра.

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