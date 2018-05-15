Кандидатов на должность главы Ижевска планируют выбрать 8 июня

15.05.18 10:16

© РИА Новости. Владимир Астапкович

15 мая. Interfax-Russia.ru - Депутаты гордумы Ижевска на внеочередной сессии во вторник назначили проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы города на 8 июня, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Поволжье".

Как сообщил в своем выступлении начальник управления правовой экспертизы аппарата главы муниципального образования "Город Ижевск" Дмитрий Чулкин, документы для участия в конкурсе будут приниматься с 18 по 28 мая в рабочие дни.

В свою очередь пресс-служба администрации Ижевска уточняет, что кандидаты могут представить концепцию развития города либо свою программу действий в качестве главы до 1 июня.

Председатель гордумы Ижевска Олег Гарин сообщил журналистам, что после проведения конкурса комиссия вынесет на рассмотрение депутатов не менее двух кандидатур, из которых гордума и выберет главу города. По его словам, новый глава Ижевска будет избран на срок работы гордумы - до сентября 2020 года.

О.Гарин также заявил, что сам намерен участвовать в конкурсе.

"Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Поэтому если ты начал заниматься политикой, ты должен ей заниматься, идти вперед. Поэтому я для себя такое решение принял, попробую поучаствовать в конкурсе", - сказал он.

Как сообщалось, в начале мая глава Ижевска Юрий Тюрин написал заявление об отставке. Отставка была принята депутатами гордумы 10 мая.

Ранее глава Ижевска избирался из числа депутатов гордумы, в феврале текущего года гордума приняла решение об избрании главы города через конкурс.