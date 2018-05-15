Весеннее наводнение: почти 700 человек эвакуировали в Якутии из-за паводка
  
Борьба за работу: юристы Telegram обжалуют решения о блокировке в ВС РФ и ЕСПЧ
   
Пищевая подделка: около 8% молочной продукции на российском рынке фальсифицировано
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
15.05.18   11:01

23.04.18   19:19

18.04.18   16:53
 
Главные события
15.05.18 10:27

Уголовная ответственность за исполнение иностранных санкций может коснуться банков и их сотрудников

© РИА Новости. Владимир Астапкович
15 мая. Interfax-Russia.ru - Законопроект об уголовной ответственности за исполнение иностранных санкций в РФ может коснуться любого сотрудника любого банка, который по собственному произволу совершает действие в поддержку санкций; если же он действовал по инструкции, отвечать будет сотрудник, выпустивший такую инструкцию, заявил первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"Здесь нужно доказать наличие умысла, что он это сделал, стремясь исполнить санкции", - сказал А.Исаев во вторник, отвечая на вопрос "Интерфакса", угрожает ли соответствующий законопроект сотрудникам любого банка, в том числе, к примеру, Сбербанка или ВТБ, которые совершают действия во исполнение антироссийских санкций.

Доказать такой состав, по словам А.Исаева, можно, если "предположим, в организации существует инструкция не открывать счета тем, кто находится под санкциями". "В данном случае тот, кто выпустил эту инструкцию, совершил уголовное преступление. Операциониста в данном случае нельзя обвинять. Но тот, кто выпустил инструкцию, совершил уголовное преступление", - добавил первый замглавы фракции.

В то же время, если какой-то их операционистов банка самостоятельно отказал открыть счет, например, гражданину Россию жителю Крыма, "принял такое решение по собственному произволу, и будет доказан именно этот мотив, он его заявил, допустим, то в этом случае против него может быть возбуждено уголовное дело", сказал также А.Исаев.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  15.05.18 10:05
Столичные парки примут участие в акции "Ночь в музее"
.
  15.05.18 09:54
Алексей Малобродский пока остается в больнице
.
  15.05.18 09:47
Свыше 15% месячной нормы осадков может выпасть в столице к ночи
.
  14.05.18 14:34
Более 30 вокзалов в 11 городах России во время ЧМ-2018 изменят схемы движения пассажиров
.
  14.05.18 13:19
Жаркая погода с грозами ожидается в Москве до конца рабочей недели
.
  14.05.18 12:58
247 центров дневного пребывания детей будут работать этим летом в Москве
.
  14.05.18 11:58
Четыре транспортные артерии Москвы соединит крупнейший столичный ТПУ "Рязанская"
.
  14.05.18 11:46
Реновация не повлияет на строительство жилья для очередников - власти Москвы
.
  14.05.18 10:37
Поезд со сквозным проходом "Москва" запустили на Калужско-Рижской линии метро
.
  11.05.18 16:16
Правительство Москвы разработает порядок нанесения граффити на здания


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket