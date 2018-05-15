Уголовная ответственность за исполнение иностранных санкций может коснуться банков и их сотрудников

15.05.18 10:27

© РИА Новости. Владимир Астапкович

15 мая. Interfax-Russia.ru - Законопроект об уголовной ответственности за исполнение иностранных санкций в РФ может коснуться любого сотрудника любого банка, который по собственному произволу совершает действие в поддержку санкций; если же он действовал по инструкции, отвечать будет сотрудник, выпустивший такую инструкцию, заявил первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"Здесь нужно доказать наличие умысла, что он это сделал, стремясь исполнить санкции", - сказал А.Исаев во вторник, отвечая на вопрос "Интерфакса", угрожает ли соответствующий законопроект сотрудникам любого банка, в том числе, к примеру, Сбербанка или ВТБ, которые совершают действия во исполнение антироссийских санкций.

Доказать такой состав, по словам А.Исаева, можно, если "предположим, в организации существует инструкция не открывать счета тем, кто находится под санкциями". "В данном случае тот, кто выпустил эту инструкцию, совершил уголовное преступление. Операциониста в данном случае нельзя обвинять. Но тот, кто выпустил инструкцию, совершил уголовное преступление", - добавил первый замглавы фракции.

В то же время, если какой-то их операционистов банка самостоятельно отказал открыть счет, например, гражданину Россию жителю Крыма, "принял такое решение по собственному произволу, и будет доказан именно этот мотив, он его заявил, допустим, то в этом случае против него может быть возбуждено уголовное дело", сказал также А.Исаев.