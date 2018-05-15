Уголовная ответственность за исполнение иностранных санкций может коснуться банков и их сотрудников

15 мая. Interfax-Russia.ru - Законопроект об уголовной ответственности за исполнение иностранных санкций в РФ может коснуться любого сотрудника любого банка, который по собственному произволу совершает действие в поддержку санкций; если же он действовал по инструкции, отвечать будет сотрудник, выпустивший такую инструкцию, заявил первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
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"Здесь нужно доказать наличие умысла, что он это сделал, стремясь исполнить санкции", - сказал А.Исаев во вторник, отвечая на вопрос "Интерфакса", угрожает ли соответствующий законопроект сотрудникам любого банка, в том числе, к примеру, Сбербанка или ВТБ, которые совершают действия во исполнение антироссийских санкций.
Доказать такой состав, по словам А.Исаева, можно, если "предположим, в организации существует инструкция не открывать счета тем, кто находится под санкциями". "В данном случае тот, кто выпустил эту инструкцию, совершил уголовное преступление. Операциониста в данном случае нельзя обвинять. Но тот, кто выпустил инструкцию, совершил уголовное преступление", - добавил первый замглавы фракции.
В то же время, если какой-то их операционистов банка самостоятельно отказал открыть счет, например, гражданину Россию жителю Крыма, "принял такое решение по собственному произволу, и будет доказан именно этот мотив, он его заявил, допустим, то в этом случае против него может быть возбуждено уголовное дело", сказал также А.Исаев.