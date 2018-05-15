Авария, оставившая без газа более 3 тыс. жителей Самарской области, ликвидирована

15.05.18 10:32

© РИА Новости. Александр Демьянчук

15 мая. Interfax-Russia.ru - Коммунальные службы устранили аварию на газопроводе в Самарской области, в результате которой без газоснабжения остались более 3 тыс. человек.

"Аварийно-восстановительные работы завершены в 23:00 (22:00 мск). Сейчас специалисты проводят подворовый обход - проверяют подачу газа в дома", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Как сообщалось, информация о повреждении надземного газопровода высокого давления диаметром 150 мм по ул.Кирпичной в населенном пункте Балашейка поступила в понедельник в 13:23 мск.

В результате аварии было нарушено газоснабжение 470 частных и 40 многоквартирных жилых домов с населением 3 тыс. 20 человек. Социально значимые объекты под отключение не попали. Угрозы взрыва не было.