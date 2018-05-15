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15.05.18 10:43

Турпоток значительно увеличится после открытие Крымского моста

© РИА Новости. Министерство транспорта РФ
15 мая. Interfax-Russia.ru - Открытие Крымского моста, который соединит Крым с материковой Россией, приведет к значительному увеличению турпотока на полуостров, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" во вторник пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Мост сэкономит туристам время и деньги. Паромная переправа, которой пользовались примерно 50% туристов, выбиравших Крым, всем порядком надоела: даже при хорошей погоде и идеальной организации проезд с одного берега на другой занимает не менее 2-2,5 часов. А по мосту при хорошем движении это можно будет сделать за 15-20 минут", - рассказала она.

Кроме того, по словам И.Тюриной, благодаря мосту могут возобновиться автобусные туры в Крым, которые туроператоры в силу политических обстоятельств не делали с 2014 года.

"Но есть и негативные моменты: открытие Крымского моста в разы увеличит транспортный поток, поэтому велика вероятность грандиозных заторов на дорогах полуострова", - добавила она.

Церемония открытия Крымского моста состоится во вторник. Движение легковых автомобилей и общественного транспорта начнется утром 16 мая. Крымский мост станет самым протяженным в России, его длина 19 км.

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