Власти Вологодчины одобрили соглашения с двумя возможными резидентами ТОСЭР в Соколе

15.05.18 10:54

© РИА Новости. Алексей Дружинин

15 мая. Interfax-Russia.ru - Правительство Вологодской области предварительно одобрило два соглашения с потенциальными резидентами создаваемой территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Соколе.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, заявку на создание ТОСЭР в моногороде Сокол планируется подать во втором квартале 2018 года.

Возможность стать резидентами создаваемой ТОСЭР в настоящее время рассматривают пять предприятий, подбор которых осуществляла администрация города Сокола. По информации пресс-службы, предварительно правительство области готово подписать два соглашения о намерениях.

"Одно из них (соглашений - ИФ) - с предприятием "Агропромторг", предложившим инвестпроект по созданию технологической линии по переработке полимерных отходов. Второе соглашение с компанией "Кузькин Дом" предусматривает создание мастерской по производству игрушек и сувенирной продукции", - цитирует пресс-служба заместителя губернатора региона Виталия Тушинова.

Он добавил, что инвестиции в эти проекты оцениваются в 42,5 млн рублей. Еще с тремя потенциальными резидентами ведутся переговоры.

Кроме того, по инициативе главы Вологодской области Олега Кувшинникова в Соколе планируется создание кластера деревообработки. В городе уже создан индустриальный парк "Сокол", в котором работают два резидента.