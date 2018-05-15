Шахта "Грамотеинская" в Кемеровской области начала затопление аварийного участка

15.05.18 11:18

© РИА Новости. Игорь Маслов

15 мая. Interfax-Russia.ru - Угольная шахта "Грамотеинская" в Кемеровской области, которая 13 мая приостановила работу из-за задымления, приступила к затоплению аварийного участка, сообщили "Интерфаксу" в департаменте угольной промышленности администрации Кемеровской области.

"Возводятся изоляционные перемычки, чтобы изолировать демонтажную камеру, где произошло самонагревание угля", - сказал представитель департамента, заверив, что речь идет только о самонагревании. "Самовозгорания нет", - сказал он.

После того, как самонагревание будет ликвидировано, воду из камеры откачают, и на шахте продолжится добыча угля из этой же лавы.

Шахта "Грамотеинская" является предметом спора между британской компанией Lehram Capital Investments Ltd и ООО "Завод по ремонту горно-шахтного оборудования" (Кемеровская область). Британская компания пыталась оспорить в суде сделку по продаже шахты в 2013 году, утверждая, что была незаконно лишена права собственности при участии региональных властей. В апреле 2018 года Арбитражный суд Кемеровской области отказал Lehram в признании сделки недействительной.

При этом в декабре 2017 года Lehram направила письмо в Минюст РФ с требованием компенсировать убытки в размере $500 млн за утрату угольного актива. Компания отводит на достижение договоренностей три месяца, затем Lehram собирается судиться с Россией, ссылаясь на двустороннее соглашение с Великобританией о защите инвестиций.

В настоящее время 100% ООО "Шахта "Грамотеинская", согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", принадлежит кипрской Cyrith Holdings Ltd. В число ее директоров, согласно данным кипрского реестра, входит Ильдар Узбеков. Это зять кемеровского предпринимателя Александра Щукина, занимающийся управлением семейным капиталом, писал Forbes в 2014 году.

Производственная мощность "Грамотеинской" - 2,5 млн тонн энергетического угля в год. В 2016 году "Грамотеинская" добыла 1,53 млн тонн угля, в 2017 году - 1,411 млн тонн. План на 2018 год - 1,746 млн тонн.