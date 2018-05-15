Борьба за работу: юристы Telegram обжалуют решения о блокировке в ВС РФ и ЕСПЧ
  
Пищевая подделка: около 8% молочной продукции на российском рынке фальсифицировано
   
Весеннее наводнение: почти 700 человек эвакуировали в Якутии из-за паводка
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
15.05.18   11:01

23.04.18   19:19

18.04.18   16:53
 
Главные события
15.05.18 11:18

Шахта "Грамотеинская" в Кемеровской области начала затопление аварийного участка

© РИА Новости. Игорь Маслов
15 мая. Interfax-Russia.ru - Угольная шахта "Грамотеинская" в Кемеровской области, которая 13 мая приостановила работу из-за задымления, приступила к затоплению аварийного участка, сообщили "Интерфаксу" в департаменте угольной промышленности администрации Кемеровской области.

"Возводятся изоляционные перемычки, чтобы изолировать демонтажную камеру, где произошло самонагревание угля", - сказал представитель департамента, заверив, что речь идет только о самонагревании. "Самовозгорания нет", - сказал он.

После того, как самонагревание будет ликвидировано, воду из камеры откачают, и на шахте продолжится добыча угля из этой же лавы.

Шахта "Грамотеинская" является предметом спора между британской компанией Lehram Capital Investments Ltd и ООО "Завод по ремонту горно-шахтного оборудования" (Кемеровская область). Британская компания пыталась оспорить в суде сделку по продаже шахты в 2013 году, утверждая, что была незаконно лишена права собственности при участии региональных властей. В апреле 2018 года Арбитражный суд Кемеровской области отказал Lehram в признании сделки недействительной.

При этом в декабре 2017 года Lehram направила письмо в Минюст РФ с требованием компенсировать убытки в размере $500 млн за утрату угольного актива. Компания отводит на достижение договоренностей три месяца, затем Lehram собирается судиться с Россией, ссылаясь на двустороннее соглашение с Великобританией о защите инвестиций.

В настоящее время 100% ООО "Шахта "Грамотеинская", согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", принадлежит кипрской Cyrith Holdings Ltd. В число ее директоров, согласно данным кипрского реестра, входит Ильдар Узбеков. Это зять кемеровского предпринимателя Александра Щукина, занимающийся управлением семейным капиталом, писал Forbes в 2014 году.

Производственная мощность "Грамотеинской" - 2,5 млн тонн энергетического угля в год. В 2016 году "Грамотеинская" добыла 1,53 млн тонн угля, в 2017 году - 1,411 млн тонн. План на 2018 год - 1,746 млн тонн.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  15.05.18 10:05
Столичные парки примут участие в акции "Ночь в музее"
.
  15.05.18 09:54
Алексей Малобродский пока остается в больнице
.
  15.05.18 09:47
Свыше 15% месячной нормы осадков может выпасть в столице к ночи
.
  14.05.18 14:34
Более 30 вокзалов в 11 городах России во время ЧМ-2018 изменят схемы движения пассажиров
.
  14.05.18 13:19
Жаркая погода с грозами ожидается в Москве до конца рабочей недели
.
  14.05.18 12:58
247 центров дневного пребывания детей будут работать этим летом в Москве
.
  14.05.18 11:58
Четыре транспортные артерии Москвы соединит крупнейший столичный ТПУ "Рязанская"
.
  14.05.18 11:46
Реновация не повлияет на строительство жилья для очередников - власти Москвы
.
  14.05.18 10:37
Поезд со сквозным проходом "Москва" запустили на Калужско-Рижской линии метро
.
  11.05.18 16:16
Правительство Москвы разработает порядок нанесения граффити на здания


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket