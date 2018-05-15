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15.05.18 11:08
Сибирские ученые подтвердили пользу одного из видов древесных грибов для гипертоников
"Это гриб Ganoderma lucidum. Мы подтвердили, что препараты на его основе снижают артериальное давление", - сообщил заведующий отделом генофондов экспериментальных животных центра Михаил Мошкин журналистам во вторник.
При этом, отметил он, препараты, полученные из этого древесного гриба, также увеличивают скорость кровообращения в сосудах мозга.
"Вообще говоря, это мечта гипертоника - снизить давления и улучшить кровообращение в мозге", - сказал ученый.
Трутовик лакированный встречается почти во всех частях света - у основания ослабленных и погибающих деревьев, а также на мертвой древесине лиственных пород, очень редко на древесине хвойных. В традиционной медицине в странах юго-восточной Азии используется в виде настоек и сухих экстрактов.
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