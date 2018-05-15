Сибирские ученые подтвердили пользу одного из видов древесных грибов для гипертоников

15.05.18 11:08

© РИА Новости. Григорий Сысоев

15 мая. Interfax-Russia.ru - Специалисты Федерального исследовательского центра "Институт цитологии и генетики" (ИЦиГ) подтвердили, что древесный гриб "трутовик лакированный", снижает артериальное давление и улучшает кровообращение в сосудах мозга.

"Это гриб Ganoderma lucidum. Мы подтвердили, что препараты на его основе снижают артериальное давление", - сообщил заведующий отделом генофондов экспериментальных животных центра Михаил Мошкин журналистам во вторник.

При этом, отметил он, препараты, полученные из этого древесного гриба, также увеличивают скорость кровообращения в сосудах мозга.

"Вообще говоря, это мечта гипертоника - снизить давления и улучшить кровообращение в мозге", - сказал ученый.

Трутовик лакированный встречается почти во всех частях света - у основания ослабленных и погибающих деревьев, а также на мертвой древесине лиственных пород, очень редко на древесине хвойных. В традиционной медицине в странах юго-восточной Азии используется в виде настоек и сухих экстрактов.