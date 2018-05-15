Депутаты челябинского Миасса приняли отставку подозреваемого в коррупции мэра

15.05.18 11:41

© РИА Новости. Алексей Никольский

15 мая. Interfax-Russia.ru - Депутаты Миасского городского собрания (Челябинская область) на чрезвычайной сессии во вторник приняли отставку мэра Геннадия Васькова, подозреваемого в превышении должностных полномочий, сообщила агентству "Интерфракс-Урал" пресс-секретарь собрания Оксана Овсянникова.

"Депутаты проголосовали практически единогласно за отставку, 21 человек из 22 присутствовавших, один воздержался. Также общим решением назначен временно и.о. главы - первый заместитель председателя горсобрания Григорий Тонких", - сказала пресс-секретарь.

Она также добавила, что депутаты объявили конкурс на назначение нового главы округа.

"Документы от кандидатов принимаются до 30 мая, конкурсная комиссия рассмотрит их 6 июля", - уточнила О.Овсянникова.

Как сообщалось, в минувшую пятницу губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял отставку Г.Васькова.

В понедельник региональное СУ СКР возбудило в отношении Г.Васькова уголовное дело по п."в" ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Экс-чиновник задержан, решается вопрос о его аресте и предъявлении обвинения.

По данным следствия, в 2017 году глава города дал указание подчиненным приобрести за средства бюджета по завышенной стоимости торговое помещение для размещения в нем детского сада. Позднее выяснилось, что купленное здание для этих целей не годится.

В конце марта следственные органы возбудили уголовное дело по факту взятки, в числе фигурантов - депутат и чиновники администрации Миасса. Следствие считает, что подозреваемые получили более 8 млн рублей за приобретение под детский сад неприспособленного помещения.