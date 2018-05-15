Иностранные спецслужбы формируют в РФ предпосылки для экстремистских проявлений среди молодежи

15.05.18 11:52

© РИА Новости. Сергей Гунеев

15 мая. Interfax-Russia.ru - Не только внутренние проблемы, но и иностранные спецслужбы, и курируемые ими оппозиционные структуры создают в России предпосылки для экстремистских проявлений в молодежной среде, заявил во вторник секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"К числу основных факторов, формирующих предпосылки для возникновения экстремистских проявлений в молодёжной среде относятся как внутренние проблемы, так и деятельность спецслужб и организаций иностранных государств и курируемых ими российских оппозиционных структур, направленная на подрыв нравственных устоев, исторических основ и патриотических традиций, размывание традиционных культурных и духовных ценностей", - сказал Н.Патрушев на выездном совещании в Саратове.

Касаясь ситуации в Приволжском федеральном округе, секретарь Совбеза РФ заявил, что в ПФО сохраняется устойчивая тенденция роста преступлений экстремистской направленности, основная часть которых совершена молодыми людьми, в том числе несовершеннолетними.

"Выявлено около 2 тысяч участников молодёжных объединений деструктивной направленности", - сказал секретарь российского Совбеза.

Вместе с тем Н.Патрушев отметил, что в округе осуществляются меры организационного и практического характера по профилактике распространения деструктивных взглядов и течений учащейся молодёжи. В частности, в ПФО реализуются 43 региональные программы в рамках реализации Основ государственной молодёжной политики РФ до 2025 года.