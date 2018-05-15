Полиция Екатеринбурга выясняет обстоятельства нападения на молодого человека с ДЦП в торговом центре

15.05.18 12:03

© РИА Новости. Илья Питалев

15 мая. Interfax-Russia.ru - Полиция Екатеринбурга проводит проверку по факту инцидента в торговом центре "Алатырь" с участием молодого человека, страдающего детским церебральным параличом (ДЦП), сообщили во вторник агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-группе управления МВД России по городу.

"По факту инцидента в торговом центре на улице Малышева в отделе полиции N8 от гражданина 1998 г.р. зарегистрировано и принято заявление. В настоящее время ему выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, полицейские опросят очевидцев и участников произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным местных СМИ, 13 мая охранник вытолкал 19-летнего молодого человека с ДЦП из торгово-развлекательного центра "Алатырь".

По словам матери пострадавшего, инцидент произошел, когда ее сын Роман выходил из магазина MediaMarkt, который он часто посещал по выходным. По ее словам, охранник протащил Романа до улицы, сказав, чтобы инвалид сюда больше не приходил, так как может что-нибудь сломать.

Медики зафиксировали у пострадавшего ушиб грудной клетки, кровоподтек в области ключицы, а также повреждение связок левой стопы.

Как сообщается в ответе пресс-офиса MediaMarkt на письмо агентства "Интерфакс-Урал", мужчина, напавший на молодого человека, не является сотрудником магазина.

"Мы изучили запись с камер видеонаблюдения, установленных в галерее ТЦ недалеко от входа в магазин MediaMarkt. Действительно, наш клиент в галерее торгового центра пострадал от действий неизвестного молодого человека. Он не имеет никакого отношения к компании MediaMarkt", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания готова оказать содействие следствию и передать запись с камеры видеонаблюдения.