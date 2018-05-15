Брянская предпринимательница выплатит полумиллионный штраф за взятку заместителю мэра

15.05.18 12:00

© РИА Новости. Константин Чалабов

15 мая. Interfax-Russia.ru - Жительница Брянска признана виновной в даче взятки заместителю главы городской администрации Александру Зубову, чтобы в городе остались ее рекламные баннеры.

Пресс-служба СУ СК РФ по Брянской области сообщает, что суд приговорил предпринимательницу к штрафу в 500 тыс. рублей.

По данным следствия, 11 сентября и 28 декабря 2017 года владелица незаконно размещенных рекламных конструкций частями передала через посредницу чиновнику 60 тыс. рублей. С помощью взятки она пыталась избежать демонтажа баннеров.

В пресс-релизе отмечается, что посредница приговорена к штрафу в 400 тыс. рублей. Уголовное дело в отношении заместителя главы горадминистрации еще находится в суде.