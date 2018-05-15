Президент РФ проедет по Крымскому мосту в рамках церемонии открытия

15.05.18 12:14

© РИА Новости. Михаил Климентьев

15 мая. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин примет участие в открытии Крымского моста и проедет по нему, заявил во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент откроет движение по Крымскому мосту. Он побывает в центре управления моста, который круглогодично будет контролировать под эксплуатацию этого очень сложного и важного сооружения, проедет по нему", - сказал Д.Песков журналистам.

По его словам, планируется также, что глава государства выступит перед рабочими - участниками митинга.

"Именно Путин был инициатором этой стройки. Многие не верили в реализуемость этих планов, и Путин в очередной раз продемонстрировал, что даже самые амбициозные планы в его исполнении могут быть реализованы", - сказал Д.Песков.

По его словам, "и в практическом плане, и с точки зрения символизма, сегодня - чрезвычайно важный день".