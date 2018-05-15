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15.05.18 13:17

Технопарк - аналог "кремниевой долины" создадут в Севастополе

фото группы компаний "ИТ-ГРАД"
15 мая. Interfax-Russia.ru - В Севастополе при участии городского правительства и группы компаний "ИТ-ГРАД" будет построен технопарк, который станет аналогом "кремниевой долины", а объём инвестиций для реализации проекта составит более 1 млрд рублей, сообщил генеральный директор группы компаний Дмитрий Гачко.

"Проект предусматривает строительство технопарка, который должен стать аналогом "кремниевой долины". Общий объём инвестиций в развитие проекта оценивается в 1 миллиард рублей",- заявил Д.Гачко во вторник на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".

При этом расчетный срок окупаемости проекта составит семь лет, отметил он.

Д.Гачко сообщил, что проект будет реализовываться в несколько этапов. "В рамках первого этапа осенью текущего года запланирован ввод в эксплуатацию основного корпуса, который является самым высоким зданием Севастополя.

"Следующие этапы строительства технопарка предусматривают ввод в эксплуатацию дополнительных рабочих пространств, конференц-залов, спортивного комплекса, апартаментов для приезжих специалистов и других объектов", - сказал он.

Д.Гачко отметил, что одной из задач технопарка "ИТ-Крым" будет развитие сотрудничества с высшими учебными заведениям для создания системы подготовки специалистов по актуальным направлениями в области информационных технологий.

Авторы проекта планируют создать такую систему на базе лучших вузов Крыма, сообщил он. При этом в рамках деятельности технопарка предусмотрена организация и финансирование исследовательских работ, а также создание системы повышения квалификации.

Одним их преимуществ проекта, по мнению Д.Гачко, является "создание новых возможностей для развития стартап-проектов посредством объединения ИТ-отрасли в комфортном для проживания и работы месте".

В свою очередь заместитель губернатора Севастополя Илья Пономарев, принявший участие в пресс-конференции, высказал мнение, что строительство технопарка "позволит улучшить инвестиционный климат города, повысить деловую активность и положительно повлиять на развитие бизнеса".

"Наличие технопарка будут способствовать притоку "ай-ти" специалистов в Севастополь из других регионов", - сказал И.Пономарев. Он сообщил, что правительство Севастополя планирует подписать с группой компаний договор о строительстве технопарка на площадке Петербургского международного экономического форума.

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