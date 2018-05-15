Путин начинает в Сочи новую серию совещаний по проблемам развития вооруженных сил и ОПК

15.05.18 12:41

© РИА Новости. Алексей Никольский

15 мая. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин проведет в Сочи совещание по вопросам оборонно-промышленного комплекса и развития вооруженных сил, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня начнется, по сути, шестой год, когда идет практика таких совещаний с погружением - традиционно это бывает здесь, в Сочи - серия совещаний по вопросам развития Вооруженных сил, гособоронзаказа и оборонно-промышленного комплекса в целом", - сказал Д.Песков журналистам.

По его словам, "глава государства на протяжении недели два раза в год погружается в такие темы и предметно их обсуждает".

"Сегодня состоится первое совещание из очередной новой серии", - отметил пресс-секретарь президента.