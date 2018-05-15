Два самолета не смогли сесть в Домодедово с первой попытки из-за птиц на посадочной полосе

15.05.18 12:52

© РИА Новости. Алексей Куденко

15 мая. Interfax-Russia.ru - Стая птиц, обосновавшаяся на взлетно-посадочной полосе в "Домодедово", помешала посадке двух лайнеров, сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах.

"Накануне командиры двух самолетов "Аэробус-319", прилетевших из Читы и Анапы, пожаловались диспетчерам на большое скопление птиц на взлетно-посадочной полосе. Диспетчеры посоветовали пилотам не рисковать и "уйти на второй круг", - сказал источник.

Пока лайнеры совершали маневр, силами аэродромных служб нежеланные "гости" были изгнаны с взлетно-посадочной полосы.

Самолетам удалось благополучно приземлиться в "Домодедово" со второй попытки.