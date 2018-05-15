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15.05.18 13:34
Рост смертности от наркотиков в ПФО превысил 20% - Патрушев
"В прошлом году более чем на 8% снизился общий уровень заболеваемости наркоманией в Приволжском федеральном округе. Вместе с тем, отмечается рост на 21% количества регистрируемых случаев смерти от отравлений наркотическими средствами", - сказал Н.Патрушев на выездном совещании в Саратове во вторник.
Среди лидеров антирейтинга он назвал Самарскую и Нижегородскую области, Пермский край, Татарстан и Башкирию.
Секретарь Совбеза сообщил, что в 2017 году в ПФО было выявлено более 36 тысяч преступлений наркотической направленности, рост составил 3,5%. Количество расследованных преступлений, совершённых в организованных формах, выросло почти на 40%, зафиксирован двукратный рост объема изъятых наркотиков.
"На фоне роста общей результативности правоохранительной деятельности отмечается снижение эффективности борьбы с контрабандой наркотиков, сократилось количество расследованных преступлений, связанных с легализацией преступных доходов от наркобизнеса", - сказал Н. Патрушев.
Он заявил о необходимости расширения сотрудничества ли реабилитационных центров для наркоманов и активизации адресной профилактической помощи несовершеннолетним.
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