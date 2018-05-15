Рост смертности от наркотиков в ПФО превысил 20% - Патрушев

15.05.18 13:34

© РИА Новости. Алексей Никольский

15 мая. Interfax-Russia.ru - Рост числа наркоманов в Приволжском федеральном округе снижается, однако смертность среди них растёт, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"В прошлом году более чем на 8% снизился общий уровень заболеваемости наркоманией в Приволжском федеральном округе. Вместе с тем, отмечается рост на 21% количества регистрируемых случаев смерти от отравлений наркотическими средствами", - сказал Н.Патрушев на выездном совещании в Саратове во вторник.

Среди лидеров антирейтинга он назвал Самарскую и Нижегородскую области, Пермский край, Татарстан и Башкирию.

Секретарь Совбеза сообщил, что в 2017 году в ПФО было выявлено более 36 тысяч преступлений наркотической направленности, рост составил 3,5%. Количество расследованных преступлений, совершённых в организованных формах, выросло почти на 40%, зафиксирован двукратный рост объема изъятых наркотиков.

"На фоне роста общей результативности правоохранительной деятельности отмечается снижение эффективности борьбы с контрабандой наркотиков, сократилось количество расследованных преступлений, связанных с легализацией преступных доходов от наркобизнеса", - сказал Н. Патрушев.

Он заявил о необходимости расширения сотрудничества ли реабилитационных центров для наркоманов и активизации адресной профилактической помощи несовершеннолетним.