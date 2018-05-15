Закон о поддержке обманутых дольщиков впервые применяется на Вологодчине

15.05.18 13:42

© РИА Новости. Алексей Куденко

15 мая. Interfax-Russia.ru - В Вологодской области впервые на практике началось применение закона о поддержке обманутых дольщиков, сообщает пресс-служба регионального правительства во вторник.

"4 октября 2017 года вступил в силу закон Вологодской области о мерах поддержки и содействия в восстановлении нарушенных прав дольщиков. На практике новый закон еще не применялся. Сегодня на заседании Инвестиционного совета мы впервые рассмотрим проект, направленный на обеспечение прав пострадавших участников долевого строительства по объектам в городе Череповце", - цитирует пресс-служба губернатора региона Олега Кувшинникова.

Так, компания-застройщик, обеспечивающая права 12 пострадавших участников долевого строительства в Череповце, готова решить вопросы двух проблемных объектов - многоквартирных жилых домов на улице Первомайской и Раахе. С каждым из граждан проведены индивидуальные встречи и заключены соглашения о намерениях.

В рамках реализации закона дольщикам предоставят квартиры в новом строящемся доме на Октябрьском проспекте.

"В свою очередь включение проекта застройщика в список масштабных позволит компании в дальнейшем получить земельный участок в аренду без проведения торгов", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, рассматривается вариант достройки или предоставления квартир еще по шести объектам, в первую очередь - Вологодского и Шекснинского районов. Ведется активная работа с инвесторами.