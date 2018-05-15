Весенний праздник фонтанов в "Петергофе" посвятят 100-летию музейной жизни бывших пригородных императорских резиденций

15.05.18 13:53

© РИА Новости. Игорь Руссак

15 мая. Interfax-Russia.ru - На Большом каскаде ГМЗ "Петергоф" 19 мая состоится весенний праздник фонтанов, посвященный 100-летию музейной жизни бывших пригородных императорских резиденций Петербурга.

"Идеология праздника в этом году необычная. Мы хотим рассказать детям и молодежи, каким непростым был путь музеев. Что простой человек знает об этом? Только то, что дворцы были разрушены во время войны, а потом они были восстановлены", - рассказала на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс Северо-Запад" во вторник Елена Кальницкая.

По словам режиссера мероприятия Дмитрия Соколова, представление под названием "Дворцовая сага" объединит мультимедийные технологии со зрелищным театральным действием. "Задействовано 250 участников, а в организации праздника около 1000 человек", - сказал он.

Столетняя история пригородных резиденций, рассказанная от лица историка искусств Александра Бенуа, раскроется в воьми действиях: "Бал во дворцах", "Революция", "Дворцы - народу", "Парки культуры и отдыха", "Война", "Возрождение", "Центры притяжения", "Праздник во дворцах". После часового представления зрители увидят фейерверк.

Впервые в истории петергофских торжеств спектакль выйдет за пределы Большого каскада: интернет-мост соединит все четыре императорские резиденции в их юбилейный музейный год.