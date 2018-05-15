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15.05.18 13:53
Весенний праздник фонтанов в "Петергофе" посвятят 100-летию музейной жизни бывших пригородных императорских резиденций
"Идеология праздника в этом году необычная. Мы хотим рассказать детям и молодежи, каким непростым был путь музеев. Что простой человек знает об этом? Только то, что дворцы были разрушены во время войны, а потом они были восстановлены", - рассказала на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс Северо-Запад" во вторник Елена Кальницкая.
По словам режиссера мероприятия Дмитрия Соколова, представление под названием "Дворцовая сага" объединит мультимедийные технологии со зрелищным театральным действием. "Задействовано 250 участников, а в организации праздника около 1000 человек", - сказал он.
Столетняя история пригородных резиденций, рассказанная от лица историка искусств Александра Бенуа, раскроется в воьми действиях: "Бал во дворцах", "Революция", "Дворцы - народу", "Парки культуры и отдыха", "Война", "Возрождение", "Центры притяжения", "Праздник во дворцах". После часового представления зрители увидят фейерверк.
Впервые в истории петергофских торжеств спектакль выйдет за пределы Большого каскада: интернет-мост соединит все четыре императорские резиденции в их юбилейный музейный год.
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