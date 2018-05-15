Зорькин опроверг планы уйти в отставку

15.05.18 15:55

© РИА Новости. Сергей Гунеев

15 мая. Interfax-Russia.ru - Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин опроверг слухи о своей отставке.

"Нет", - сказал В.Зорькин журналистам в Петербурге во вторник в ответ на вопрос, собирается ли он в отставку.

Накануне в Конституционном суде РФ не комментировали слухи о планах В.Зорькина.

"Такой информацией мы не располагаем, а слухи не комментируем", - сказали в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Ранее СМИ сообщили, что В.Зорькин намерен в этом году покинуть пост председателя КС по состоянию здоровья, а его место, якобы, может занять начальник государственно-правового управления президента РФ Лариса Брычева.

В.Зорькин является председателем КС с марта 2003 года.