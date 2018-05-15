Ж/д станция и ряд предприятий Роснефти остались без электроснабжения из-за ЧП на ЛЭП в ХМАО

15.05.18 14:16

© РИА Новости. Алексей Филиппов

15 мая. Interfax-Russia.ru - Отключение первой и второй цепи линий электропередачи 110 кВ "Красноленинская - Вандмтор", которую эксплуатирует дочернее предприятие ПАО "Россети" - АО "Тюменьэнерго", произошло днем во вторник в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), сообщает ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.

"15 мая в 12:11 мск и 12:18 мск отключены первая и вторая цепи ВЛ 110 кВ "Красноленинская - Вандмтор" с отпайками. Причина: на опоре N291 двухцепной ВЛ обнаружен посторонний человек", - говорится в сообщении.

В результате обесточены три отпаечные подстанции 110 кВ ("Кварц", "Хугор", "Чульчам").

"Без электроснабжения остались часть предприятий нефтедобычи ПАО "НК "Роснефть" и железнодорожная станция Нягань. Мощность отключенных потребителей - 24 МВт", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в настоящее время температура воздуха в местах отключения составляет плюс пять градусов.

Как пояснили "Интерфаксу" в управлении по связям с общественностью АО "Тюменьэнерго", обнаруженный посторонний человек на линии электропередачи - жив и доставлен в больницу. Другие подробности в компании пообещали предоставить позднее.

АО "Тюменьэнерго" - межрегиональная сетевая распределительная компания в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Владельцем 100% акций являются "Россети".