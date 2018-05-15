Банковские документы с персональными данными клиентов найдены в мусорном баке в Екатеринбурге

15.05.18 14:34

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

15 мая. Interfax-Russia.ru - Свердловская прокуратура проводит проверку по сообщению СМИ о выброшенных банковских документах с персональными данными в Екатеринбурге, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе прокуратуры по региону.

"Мы организовали проверку по данному факту на предмет соблюдения законодательства о персональных данных, а также о банковской тайне", - сказал собеседник агентства.

По данным местных СМИ, несколько пакетов с банковскими документами были выброшены в мусорный бак во дворе дома на улице Белинского. Среди бумаг - анкеты на получение кредитов и справки о доходах с указанием данных клиентов банка.