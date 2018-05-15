Ингушских школьников научат распознавать фейки в соцсетях

15.05.18 14:47

© РИА Новости. Сергей Пятаков

15 мая. Interfax-Russia.ru - Власти Ингушетии планируют ввести в школьный курс ОБЖ обучение детей правилам работы в социальных сетях и распознаванию фейков, сообщили во вторник агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе главы региона.

"Власти изучают представленный общественным объединением "Гражданин" план работы по защите детей и подростков от негативного влияния интернет-среды для последующего внедрения в республике", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в рамках плана занятия по обучению детей и подростков основам программирования, правилам поведения в социальных сетях и навыкам распознавания фейков предполагается включить в школьный курс основ безопасности жизнедеятельности.

Он отметил, что это решение принято по итогам встречи главы республики Юнус-Бека Евкурова с лидером общественного объединения "Гражданин" Юрием Шарковичем.

Ю.-Б. Евкуров заявил о необходимости предусмотреть подготовку преподавательских кадров, которые будут вести соответствующие занятия, а также план взаимодействия с родителями.

"Родителям будут рассказывать о необходимости контроля за поведением ребенка в сети. Кроме того, актуален вопрос о разработке кампании, направленной на предотвращение негативных последствий для здоровья человека от чрезмерного использования гаджетов", - процитировали агентству руководителя субъекта в его пресс-службе.

Особое внимание Ю.-Б. Евкуров обратил на возможность участия в этой работе интернет-дружин, которые в настоящее время создаются в республике для информационного противодействия террористической идеологии в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии появятся интернет-дружины, которые будут заниматься информационным противодействием идеологам террористов, вербующим своих сторонников через социальные сети. Координировать работу по созданию этих групп, состоящих из молодых людей, которым небезразлична судьба республики и безопасность граждан, будет республиканский Совбез.

Результатом работы добровольцев должно стать сформированное мировоззрение по устойчивому неприятию молодыми людьми идеологии терроризма и экстремизма.